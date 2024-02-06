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В Россию привезли самый долговечный автомобиль в мире

Выпуск автомобилей Toyota в России прекращен, а официальные поставки переведены в режим «стоп». Но продукция этого популярнейшего в нашей стране бренда по-прежнему остается на полках дилеров, которые ввозят их, используя схему параллельного импорта.

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