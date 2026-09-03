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Карпукас — о черной полосе «Локомотива»: «На связи с ребятами. Не самые лучшие настроения»

Карпукас — о черной полосе «Локомотива»: «На связи с ребятами. Не самые лучшие настроения»

Полузащитник Артем Карпукас, перешедший из «Локомотива» в «Зенит» этим летом, признался, что переживает из-за результатов своей бывшей команды.

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