Безопасность на трассах Тюменской области будут контролировать беспилотники

Безопасность на региональных трассах Тюменской области будут контролировать беспилотники. Информационные щиты накануне установлены на автомобильных дорогах Тюмень-Боровский-Богандинский, Ялуторовск-Ярково, Тюмень-Нижняя ТавдА.
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