Эксперты изменили котировки на победителя РПЛ после победы «Спартака» и ничьих «Зенита» и «Краснодара»

19-й тур чемпионата России подкосил обоих лидер.19-й тур чемпионата России подкосил обоих лидер. Первый же матч после паузы не смог выиграть ни «Краснодар», ни «Зенит» — оба разошлись миром со своими соперниками.
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