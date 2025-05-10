В Москве на стройке прошла массовая драка узбеков и таджиков

На днях в соцсетях появилось видео с настоящим побоищем на стройке в Москве. На кадрах — десятки рабочих, которые устраивают массовую драку прямо на строительной площадке: кто-то машет лопатой, кто-то пытается ударить куском арматуры, настоящая “стенка на стенку”.