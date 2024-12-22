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Любопытные пищевые привычки из разных уголков света

Любопытные пищевые привычки из разных уголков света

На планете множество государств, каждое из которых имеет собственные традиции и привычки. Само собой, что это относится и к еде — то, что считается нормой в одних странах, будет вызывать, как минимум, недоумение в другой.

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