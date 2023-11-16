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Суд в Петербурге изберёт меру пресечения бывшим топ-менеджерам пивоваренной компании

Речь идёт о передаче права на интеллектуальную собственность бренда стоимостью 295 млн рублей. Выборгский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего президента пивоваренной компании Дениса Шерстенникова и вице-президента компании Антона Рогачевского, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.

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