Суд в Петербурге изберёт меру пресечения бывшим топ-менеджерам пивоваренной компании

Речь идёт о передаче права на интеллектуальную собственность бренда стоимостью 295 млн рублей. Выборгский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего президента пивоваренной компании Дениса Шерстенникова и вице-президента компании Антона Рогачевского, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.