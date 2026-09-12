В Нижнем Новгороде пьяный 22-летний водитель без прав врезался в грузовик

В Нижнем Новгороде утром легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на улице Космонавта Комарова. Инцидент зафиксировали в районе дома № 7 примерно в 07:30, уточнили в региональной Госавтоинспекции.
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