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Царьград

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В Нижнем Новгороде пьяный 22-летний водитель без прав врезался в грузовик

В Нижнем Новгороде пьяный 22-летний водитель без прав врезался в грузовик

В Нижнем Новгороде утром легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на улице Космонавта Комарова. Инцидент зафиксировали в районе дома № 7 примерно в 07:30, уточнили в региональной Госавтоинспекции.

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