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Валерий Непомнящий: «Талантливые футболисты ленивы. Талант тормозит человека в развитии. Роналду и Месси – это талант и трудолюбие. А те, кого боженька немного обидел, привыкли пахать»

Валерий Непомнящий: «Талантливые футболисты ленивы. Талант тормозит человека в развитии. Роналду и Месси – это талант и трудолюбие. А те, кого боженька немного обидел, привыкли пахать»

«Почему многие талантливые футболисты не реализуют свой потенциал до конца? Их главный минус – они ленивые! Не очень любят трудиться.

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