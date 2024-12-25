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Юрист Шабалин рассказал, какие аферы с жильем грозят россиянам в 2025 году

Юрист Шабалин рассказал, какие аферы с жильем грозят россиянам в 2025 году

Россиянам, заключающим сделки с жилой недвижимостью в 2025 году, стоит остерегаться подделок документов, подставных собственников, неконтролируемого выпуска электронных подписей и фальшивых сайтов девелоперов.

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