Юрист Шабалин рассказал, какие аферы с жильем грозят россиянам в 2025 году

Россиянам, заключающим сделки с жилой недвижимостью в 2025 году, стоит остерегаться подделок документов, подставных собственников, неконтролируемого выпуска электронных подписей и фальшивых сайтов девелоперов.
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