Суд ужесточил приговор жителю Тулы за порчу памятника Жукову

Приговор жителю Тулы за порчу краской памятника полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, ужесточили, заменив принудительные работы на 1,5 года колонии, об этом 12 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся у них материалы суда.
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