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Суд ужесточил приговор жителю Тулы за порчу памятника Жукову

Суд ужесточил приговор жителю Тулы за порчу памятника Жукову

Приговор жителю Тулы за порчу краской памятника полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, ужесточили, заменив принудительные работы на 1,5 года колонии, об этом 12 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся у них материалы суда.

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