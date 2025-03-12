Суд ужесточил приговор жителю Тулы за порчу памятника Жукову

Приговор жителю Тулы за порчу краской памятника полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, ужесточили, заменив принудительные работы на 1,5 года колонии, об этом 12 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся у них материалы суда.