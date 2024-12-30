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Царьград

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Группировка "Центр" отбила 11 атак ВСУ, уничтожив 420 солдат и танки Leopard

Группировка "Центр" отбила 11 атак ВСУ, уничтожив 420 солдат и танки Leopard

Министерство обороны России сообщает: группировка "Центр" успешно отразила 11 контратак украинских сил, нанеся серьезные потери противнику.

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