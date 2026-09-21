Russia kills at least 6 in attacks on Zaporizhzhia, Ukraine

Russian attacks on a high-rise building and shopping center in Zaporzhzhia, Ukraine, killed at least six people and injured 38 more Monday.
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