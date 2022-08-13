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В Оренбургском ракетном объединении пройдет отборочный этап соревнований «Командирские старты» в масштабе РВСН

В Оренбургском ракетном объединении пройдет отборочный этап соревнований «Командирские старты» в масштабе РВСН

Стратегические ракетчики будут состязаться в ряде дисциплин, в числе которых – бег на 1000 и 3000 метров, плавание, стрельба из пистолета ПМ и легкоатлетическая эстафета.

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