В Оренбургском ракетном объединении пройдет отборочный этап соревнований «Командирские старты» в масштабе РВСН

Стратегические ракетчики будут состязаться в ряде дисциплин, в числе которых – бег на 1000 и 3000 метров, плавание, стрельба из пистолета ПМ и легкоатлетическая эстафета.
Популярные статьи
- Стрелки сборной ВС РФ взяли четыре «золота» на III Всемирных курсантских играх
- Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили укрепленные опорные пункты и бронированную технику ВСУ
- Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Западного военного округа выполнили огневые задачи по уничтожению позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
Свежие комментарии