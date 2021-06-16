Путин и Байден не общались в перерыве между переговорами в Женеве

ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не контактировали в перерыве между переговорами в рамках прошедшего в среду российско-американского саммита в Женеве, сообщил журналистам представитель Белого дома.
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не контактировали в перерыве между переговорами в рамках прошедшего в среду российско-американского саммита в Женеве, сообщил журналистам представитель Белого дома.
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