Тест батареек Daewoo

В продаже появились батарейки известного всем бренда Daewoo. Я протестировал батарейки увеличенной ёмкости Daewoo High Energy Alkaline и стандартные батарейки Daewoo Energy Alkaline двух типоразмеров - AA и AAA.
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