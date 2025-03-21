«Сказала свекрови ее же слова: «Никакому мужу больная развалина не нужна!», а она на меня обиделась почему-то!» – усмехается Маргарита — …Да я уже привыкла к постоянным упрекам свекрови в стиле: «Мужу нужна жена здоровая» и «беременность – не болезнь», – усмехается Маргарита.