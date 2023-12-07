Великие тени ис...
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Великие тени истории

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  • Михаил Соломыкин
    Вы забыли про тактическое атомное оружие.Плохие новости от...
  • Lehanaizhe
    Красиво сказано. Но, хватит ли человеческих ресурсов, когда бабы уже не нарожают?Драка неизбежна.
  • holms sherlok
    дождутся скоро и будут два новых пролива, датский и шведский...Прибалтийский гамбит

В борьбе за гегемонию победил дебилизм.

В борьбе за гегемонию победил дебилизм.

В Вашингтоне - новая, свежая фаза милитаристской истерики, бессмысленной и беспощадной.Сначала Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям адмирал Джон Кирби заявил, что американские военные вмешаются, если Россия добьётся победы в конфликте на Украине.

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