В Вашингтоне - новая, свежая фаза милитаристской истерики, бессмысленной и беспощадной.Сначала Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям адмирал Джон Кирби заявил, что американские военные вмешаются, если Россия добьётся победы в конфликте на Украине.
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