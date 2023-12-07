В борьбе за гегемонию победил дебилизм.

В Вашингтоне - новая, свежая фаза милитаристской истерики, бессмысленной и беспощадной.Сначала Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям адмирал Джон Кирби заявил, что американские военные вмешаются, если Россия добьётся победы в конфликте на Украине.