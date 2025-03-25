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Обыски проходят в рамках дела против Виктора Захарченко-младшего

Обыски проходят в рамках дела против Виктора Захарченко-младшего

Следственные действия состоялись у заместителя финансового отдела, начальника концертного отдела и главного хормейстераУ некоторых руководителей Кубанского казачьего хора провели обыски по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости.

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