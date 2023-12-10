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В США заявили о сокращении запасов нефти до 30-летнего минимума

В США заявили о сокращении запасов нефти до 30-летнего минимума

Президент Ассоциации нефтегазовой промышленности Соединенных Штатов Америки Тим Стюарт в рамках общения с представителями телеканала Fox News сделал заявление, в соответствии с которым стратегический запас нефти в США опустился до минимального значения, зафиксированного на таком уровне впервые за 30 лет.

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