В США заявили о сокращении запасов нефти до 30-летнего минимума

Президент Ассоциации нефтегазовой промышленности Соединенных Штатов Америки Тим Стюарт в рамках общения с представителями телеканала Fox News сделал заявление, в соответствии с которым стратегический запас нефти в США опустился до минимального значения, зафиксированного на таком уровне впервые за 30 лет.