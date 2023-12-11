Нижегородская прокуратура проводит проверку после видео с дракой подростков

Прокуратура Нижегородской области начала проверку после видео с конфликтом между подростками в Шахунском районе, якобы спровоцированного влиянием сериала «Слово пацана», сообщает в Telegram пресс-служба ведомства.
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