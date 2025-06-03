Половина населения Земли пережила дополнительный месяц аномальной жары

Международная команда ученых выяснила, что из-за вызванного человеком изменения климата почти 4 миллиарда человек — около 49% населения Земли — за последний год испытали на себе как минимум на 30 дней больше экстремальной жары, чем было бы в мире без глобального потепления.
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