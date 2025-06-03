Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 533 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Третья мировая уже идёт в фазе опробирования военной стратегии!Четыре провидца п...
  • NAN
    (Вот сейчас орешником по  раде сбу по всей банковой),да куда там опять типа мы не такие,...Почему Россия вск...
  • Тамара
    Гладко было на бумаге. но забыли про овраги...НАТО планирует за...

Половина населения Земли пережила дополнительный месяц аномальной жары

Половина населения Земли пережила дополнительный месяц аномальной жары

Международная команда ученых выяснила, что из-за вызванного человеком изменения климата почти 4 миллиарда человек — около 49% населения Земли — за последний год испытали на себе как минимум на 30 дней больше экстремальной жары, чем было бы в мире без глобального потепления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх