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Регионы России

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ЕС направит Украине 1,24 миллиарда евро на производство беспилотников и ракет

ЕС направит Украине 1,24 миллиарда евро на производство беспилотников и ракет

Европейская комиссия одобрила выделение Украине 1,24 миллиарда евро в рамках оборонной части кредита Ukraine Support Loan, общим объемом 90 миллиардов евро, на производство беспилотных летательных аппаратов, средств перехвата дронов, боеприпасов и ракет.

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