Силовики вычислили командиров ВСУ, совершавших военные преступления в Судже

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. Российские силовые структуры сообщили о выявлении фамилий двух командиров Вооруженных сил Украины, которые, по данным следствия, совершали военные преступления в Суджанском районе Курской области.
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