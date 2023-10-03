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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в серии мошенничеств

В Тюменской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в серии мошенничеств

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Тюмени в ходе оперативной работы задержали девушку 2002 года рождения, подозреваемую в серии мошенничеств, совершенных на территории города Тюмени.

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