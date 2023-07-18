Если эволюция продолжается, почему на планете все еще есть обезьяны: объяснение ученых

AK Alexander Kneper Линочка, если человек произошел от обезъяноподобных предков то как он ПРОГРЕССИРОВАЛ, ну а ежели он создан по образу и подобию божьему то какая ДЕГРАДАЦИЯ, так и до обезьян недалеко;))

Федор Тютчев "Каждый из этих видов развивается со своей собственной скоростью и, вероятно, когда-нибудь достигнет уровня человека." - товарищи, это "абзац"! Коли слаб в биологии, не стоит объяснять то, что не понимаешь.