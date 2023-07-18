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Если эволюция продолжается, почему на планете все еще есть обезьяны: объяснение ученых

Если эволюция продолжается, почему на планете все еще есть обезьяны: объяснение ученых

Эволюционные биологи постоянно сталкиваются с необходимостью объяснять простую вещь: если люди произошли от обезьян, то почему не все обезьяны эволюционировали? Ключ к правильному ответу в понимании того, что сама эволюция не является линейной, а известный рисунок, где сгорбленный шимпанзе стоит перед прямоходящим гоминидом, скорее вводит в заблуждение, чем объясняет.

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Комментарии
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AK
Alexander Kneper
Линочка, если человек произошел от обезъяноподобных предков то как он ПРОГРЕССИРОВАЛ, ну а ежели он создан по образу и подобию божьему то какая ДЕГРАДАЦИЯ, так и до обезьян недалеко;))
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10 час.
Федор Тютчев
&quot;Каждый из этих видов развивается со своей собственной скоростью и, вероятно, когда-нибудь достигнет уровня человека.&quot; - товарищи, это &quot;абзац&quot;! Коли слаб в биологии, не стоит объяснять то, что не понимаешь.
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10 час.
AK
Alexander Kneper
Александр Книпер Линочка, если человек произошел от обезъяноподобных предков то каков ПРОГРЕСС. Ну а ежели он создан по образу и подобию божьему то какая ДЕГРАДАЦИЯ, так и до обезьян недалеко;))
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10 час.

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