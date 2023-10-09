Полиция ищет онаниста из новосибирского автобуса

Онаниста из автобуса № 39 ищут правоохранители после жалобы пассажирки. В Новосибирске устанавливают личность мужчины, который предался рукоблудству в общественном транспорте, не стесняясь пассажиров и направленных на него камер.
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