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МВД РФ заявило о едином источнике попыток дестабилизации внутри страны

МВД РФ заявило о едином источнике попыток дестабилизации внутри страны

t.me/МВД МЕДИА Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что попытки ограничить международное сотрудничество ведомства, как и попытки осуществлять теракты на территории России проводятся из одного центра.

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