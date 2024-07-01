ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина52
    Политика "импортозамещения" русских в действииМиграционная поли...
  • лина любимцева
    Самое главное, что на этот скандал  с мигрантами НИКАК НЕ РЕАГИРУЮТ ни президент, ни правительство  России!! Мало тог...Миграционная поли...

Миграционная политика: кто принимает решения в Госдуме?

Миграционная политика: кто принимает решения в Госдуме?

Событие, происшедшее на Петербургском международном юридическом форуме, изрядно всколыхнуло общественность, но если очень многих больше взволновало несколько иное именование Госдумы председателем СК РФ Бастрыкиным, то мы этот момент опустим и уделим внимание более насущным вещам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Самое главное, что на этот скандал  с мигрантами НИКАК НЕ РЕАГИРУЮТ ни президент, ни правительство  России!! Мало того, они по-видимому, совершенно не хотят знать статистику преступлений мигрантов в России!!!  А статистика эта УЖАСАЕТ!! Ну и как жить россиянам? У них нет охраны, как у президента и правительства...
Ответить
1 час.
Ирина52
Политика &quot;импортозамещения&quot; русских в действии
Ответить
52 мин.

Картина дня

наверх