Миграционная политика: кто принимает решения в Госдуме?

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лина любимцева

Самое главное, что на этот скандал с мигрантами НИКАК НЕ РЕАГИРУЮТ ни президент, ни правительство России!! Мало того, они по-видимому, совершенно не хотят знать статистику преступлений мигрантов в России!!! А статистика эта УЖАСАЕТ!! Ну и как жить россиянам? У них нет охраны, как у президента и правительства...