Событие, происшедшее на Петербургском международном юридическом форуме, изрядно всколыхнуло общественность, но если очень многих больше взволновало несколько иное именование Госдумы председателем СК РФ Бастрыкиным, то мы этот момент опустим и уделим внимание более насущным вещам.
Миграционная политика: кто принимает решения в Госдуме?
Комментарии
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лл
лина любимцева
Самое главное, что на этот скандал с мигрантами НИКАК НЕ РЕАГИРУЮТ ни президент, ни правительство России!! Мало того, они по-видимому, совершенно не хотят знать статистику преступлений мигрантов в России!!! А статистика эта УЖАСАЕТ!! Ну и как жить россиянам? У них нет охраны, как у президента и правительства...
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1 час.
Ирина52
Политика "импортозамещения" русских в действии
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52 мин.
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