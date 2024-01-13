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В Узловой завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство малолетней девочки

В Узловой завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство малолетней девочки

Следственного комитета России по Тульской области завершил расследование покушения на убийство. 9 августа прошлого года в поселке Дубовка Узловского района Тульской области обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта нанес своей 7-летней падчерице множественные удары руками и ногами по голове, туловищу, верхним и нижним конечностям.

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