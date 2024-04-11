Силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ за ночь над Мордовией и пятью областями России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Мордовией, Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщили 11 апреля в Минобороны РФ.
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