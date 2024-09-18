Командир подразделения «Ахмат»: ВС РФ разбили под Суджей боевиков ССО ВСУ и отряд американской ЧВК Forward

В начале прорыва в Курскую область командование ВСУ задействовало во вторжении в основном регулярные части, прошедшие подготовку на полигонах НАТО за рубежом, Силы специальных операций (ССО), националистические формирования и иностранных наемников.
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