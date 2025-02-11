⚡️ Мат капитал можно будет размещать на вкладах В Госдуме предложили разрешить размещать материнский капитал на вкладах сразу после рождения ребенка.
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⚡️ Мат капитал можно будет размещать на вкладах В Госдуме предложили разрешить размещать материнский капитал на вкладах сразу после рождения ребенка.