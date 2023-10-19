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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Жителей Тазовского приглашают на кулинарный конкурс казачьей кухни

Жителей Тазовского приглашают на кулинарный конкурс казачьей кухни

До 23 октября в Тазовском районе принимают заявки от желающих показать свои кулинарные способности. В райцентре пройдет конкурс казачьей кухни «Как ложкой — так и шашкой» во время пятого межмуниципального фестиваля «Казачья вольница».

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