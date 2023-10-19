Жителей Тазовского приглашают на кулинарный конкурс казачьей кухни

До 23 октября в Тазовском районе принимают заявки от желающих показать свои кулинарные способности. В райцентре пройдет конкурс казачьей кухни «Как ложкой — так и шашкой» во время пятого межмуниципального фестиваля «Казачья вольница».
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