Крымская митрополия отправит гуманитарную помощь в зону СВО - фоторепортаж

Завтра в зону СВО стартует поездка Специального гуманитарного центра Крымской митрополии. Жителям Херсонской области отвезут продуктовые наборы и средства гигиены, для военных – строительные материалы и медикаменты.
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