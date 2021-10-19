Вниманию жителей Ленинского района!

Уважаемые жители и гости Ленинского района!В целях поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия территории муниципального образования Ленинский район Республики Крым, не проходите мимо свалки на территории Вашего населенного пункта! Зафиксируйте свалку на фото с привязкой к местности!Вы можете направить официальное обращение в Администрацию Ленинского района Республики Крым о факте несанкционированного размещения отходов на территории вашего муниципального образования.