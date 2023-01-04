Автомобиль снёс группу пешеходов на трассе в Новосибирской области Признаков опьянения у водителя не обнаружили В Новосибирской области женщина за рулём автомобиля не справилась с управлением и въехала в людей, идущих по обочине, сообщает «АСТ-54».