Священник Савченко объяснил, почему нельзя приходить в церковь со своими свечами

В церкви запрещают приходить со своими свечами из-за особенностей современной эпохи. Если раньше прихожане сами изготавливали свечи и жертвовали их храмам, то сегодня наиболее простым и действенным способом поддержать церковь будет покупка свечей в лавке.
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