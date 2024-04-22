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Священник Савченко объяснил, почему нельзя приходить в церковь со своими свечами

Священник Савченко объяснил, почему нельзя приходить в церковь со своими свечами

В церкви запрещают приходить со своими свечами из-за особенностей современной эпохи. Если раньше прихожане сами изготавливали свечи и жертвовали их храмам, то сегодня наиболее простым и действенным способом поддержать церковь будет покупка свечей в лавке.

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