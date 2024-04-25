Военнослужащие ВС РФ рассказали об освобождении Ласточкино в ДНР

Военнослужащие горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» из Тувы рассказали о ходе освобождения населенного пункта Ласточкино на авдеевском направлении от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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