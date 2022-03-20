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«На играх в Ханты-Мансийске выполнила задание Фуркада». Абдикаримова о победе на паралимпийских соревнованиях «Мы вместе. Спорт»

Победитель и призер паралимпийских соревнований «Мы вместе. Спорт» Акжана Абдикаримова рассказала об общении с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом.

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