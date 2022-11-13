Войска радиационной, химической и биологической защиты отмечают 104 года со дня создания

Ежегодно 13 ноября отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты.Первые подразделения химических войск появились в период первой мировой войны, когда на полях сражений стало применяться химическое оружие.
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