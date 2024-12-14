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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Трактора» Фукале хочет вернуться в НХЛ. Он нанял Мильштейна в качестве агента (Кевин Уикс)

Канадский голкипер нанял Дэна Мильштейна в качестве агента и рассчитывает на его помощь в этом вопросе, сообщил инсайдер ESPN Кевин Уикс.

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