В Махачкале открылась ярмарка книг на языках Дагестана

В Махачкале стартовала ярмарка-аллея, на которой представлены книги на языках народов Дагестана. В мероприятии участвуют издательства из различных регионов России и зарубежных стран, передает «Культуромания».
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