Медведь напал на геодезиста в Приморском крае

Дикий медведь набросился на участника геодезической миссии в Приморском крае, где за день до этого из-за нападения хищного животного погиб охотившийся житель, информирует пресс-служба регионального Министерства природы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии