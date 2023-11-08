Дмитровец
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Дмитровец

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В библиотеке на улице Софьи Ковалевской состоится показ философского фильма

В рамках проекта, созданного в партнерстве с Российским обществом «Знание», 10 ноября в библиотеке №30 состоится показ философского фильма «Капсула времени», сообщила пресс служба Объединения культурных центров САО.

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