В библиотеке на улице Софьи Ковалевской состоится показ философского фильма

В рамках проекта, созданного в партнерстве с Российским обществом «Знание», 10 ноября в библиотеке №30 состоится показ философского фильма «Капсула времени», сообщила пресс служба Объединения культурных центров САО.
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