Axios: делегация из Киева после перепалки еще час ждала подписания сделки

После того как Владимир Зеленский и Дональд Трамп поссорились, делегация из Киева в течение часа ожидала возможности подписать соглашение о сотрудничестве, передает Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
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