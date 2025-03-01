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Axios: делегация из Киева после перепалки еще час ждала подписания сделки

Axios: делегация из Киева после перепалки еще час ждала подписания сделки

После того как Владимир Зеленский и Дональд Трамп поссорились, делегация из Киева в течение часа ожидала возможности подписать соглашение о сотрудничестве, передает Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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