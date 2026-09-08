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Регионы России

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Украинские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Саратовской области

Украинские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Саратовской области

В ночь на 8 сентября 2026 года в Саратовской области произошла атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате которой была повреждена гражданская инфраструктура.

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