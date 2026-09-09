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62ИНФО | Новости Рязани

200 подписчиков

Рязанскую организацию оштрафовали на 200 тысяч за порчу почвы

Рязанскую организацию оштрафовали на 200 тысяч за порчу почвы

В ходе проверки, проведенной в мае текущего года, было установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Захаровском районе площадью 0,85 га перекрыт плодородный слой почвы.

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