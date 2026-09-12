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Вечерний Новосибирск

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Митя Фомин посетил клинику по пересадке волос и рассказал о секретах долголетия

Митя Фомин посетил клинику по пересадке волос и рассказал о секретах долголетия

Омоложение как философия и «врачебная тайна» Митя Фомин, отличающийся безупречным внешним видом и неиссякаемой энергией, не скрывает, что вопросы сохранения молодости и бережного отношения к себе для него крайне актуальны.

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