По большому счёту, имела место попытка юридического переворота, мятежа

М

ММ

Ну, начнем с истории! Папа Римский после эпидемии чумы официально разрешил в Европе многоженство для пополнения народа. Хотим быть святее папы Римского? Так вымираем. Другая сторона- мусульмане активно размножаются, по несколько жен рожают и опять-таки русских не останется. Противники многоженства могут предложить альтернативу? Быть любовницами женатых мужчин? Без каких-либо гарантий государства? Или все же лучше по семейному кодексу по добровольному согласию, без какого-либо калыма как мусульмане? Статистика против противников многоженства. Жириновский, кстати, как раз предлагал ввести многоженство. Далее. Официальное введение многоженство ударило бы прежде всего по мусульманам! Отменив заодно их шариат, хиджабы и паранджи.Одно дело, неграмотную девочку 16 лет выдали за бая, который ее купил, и совсем другое дело, реальные права женщин. Я же не считаю, что для русской женщины самое важное право не иметь мужа! Мужиков НЕ ХВАТАЕТ! Замещать азиатами или кавказцами- преступление. Бабоньки, вы уж определитесь, вымираем или делим мужика на несколько женщин?