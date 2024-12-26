По российским меркам реакция власти на заявление совета улемов о допустимости многожёнства была просто мгновенная.
По большому счёту, имела место попытка юридического переворота, мятежа
Комментарии
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М
ММ
Ну, начнем с истории! Папа Римский после эпидемии чумы официально разрешил в Европе многоженство для пополнения народа. Хотим быть святее папы Римского? Так вымираем. Другая сторона- мусульмане активно размножаются, по несколько жен рожают и опять-таки русских не останется. Противники многоженства могут предложить альтернативу? Быть любовницами женатых мужчин? Без каких-либо гарантий государства? Или все же лучше по семейному кодексу по добровольному согласию, без какого-либо калыма как мусульмане? Статистика против противников многоженства. Жириновский, кстати, как раз предлагал ввести многоженство. Далее. Официальное введение многоженство ударило бы прежде всего по мусульманам! Отменив заодно их шариат, хиджабы и паранджи.Одно дело, неграмотную девочку 16 лет выдали за бая, который ее купил, и совсем другое дело, реальные права женщин. Я же не считаю, что для русской женщины самое важное право не иметь мужа! Мужиков НЕ ХВАТАЕТ! Замещать азиатами или кавказцами- преступление. Бабоньки, вы уж определитесь, вымираем или делим мужика на несколько женщин?
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1 час.
Кошмар
Ты не путай федерацию с конфедерацией, двоечник. В федерации государственные законы обязательны для всех регионов и для всех граждан без исключения. Конечно, можно принимать местные законы, но они не должны противоречить государственным законам и, естественно, конституции страны. Так что, не надо заниматься словоблудием, Соболев. Как бы тебе статью УК РФ не схлопотать.
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51 мин.
лл
лина любимцева
Ну надеюсь, что еще отдельный разговор будет с этим ДУМ? Пусть не публичный, но вполне строгий и предупреждающий? А то придумали какие-то там "некахи" - какахи...
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46 мин.
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